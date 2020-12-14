رحيل إسحاق الشيخ يعقوب - نجيب الخنيزي

2020/12/14 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_الخنيزي رحيل الشخصية الوطنية البارزة إسحاق الشيخ يعقوبغيب الموت الذي لا مفر منه الشخصية الوطنية والثقافية البارزة في بلادنا، وصديق العمر ورفيق الدرب الطويل الأستاذ إسحاق الشيخ يعقوب (أبو سامر) عن عمر ناهز التسعين إثر معاناة طويلة مع المرض لازمه في السنوات الأخيرة .تعود معرفتي بالراحل الكبير إلى حوالي نصف قرن، حيث تعرفت عليه لأول مرة وهو في المنفى خارج المملكة في عام 1971،عندما كنت في الثامنة ......





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