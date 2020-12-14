مصرع شخص باصطدام دراجتين هوائية ونارية

2020/12/14 | 22:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه يوم الاثنين، اثر حادث اصطدام بين دراجتين هوائية ونارية في قضاء كلار.

وذكرت مديرية مرور كرميان خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الحادث الذي وقع الليلة بحي شورش في كلار، بين دراجتين هوائية ونارية، اسفر عن مصرع راكب الدراجة الهوائية واصابة مواطن اخر.

واضاف: ان المصاب تم نقله الى المسشتفى لتلقي العلاج اللازم، لافتا الى ان الجهات المعنية فتحت تحقيقاتها بالحادث.

PUKmedia ترجمة

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