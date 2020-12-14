الكلية الانتخابية في ويسكونسن تمنح أصواتها لبايدن

2020/12/14 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الرئيس المنتخب، جو بايدن، بأصوات الهيئة الانتخابية في ولاية ويسكونسن، والتي يبلغ عددها 10 أصوات.

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