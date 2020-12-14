مهند جعاز يكشف أسباب رفضه تمثيل منتخب العراق

2020/12/14 | 22:36 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعاز مثل المنتخب الأولمبي العراقي سابقاً (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

ردّ العراقي مهند جعاز، محترف فريق هاماربي السويدي لكرة القدم، على خبر رفضه تمثيل منتخب بلاده خلال الاستحقاقات القارية المقبلة.

وأوضح اللاعب عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام"، أسباب عدم تلبيته دعوة منتخب بلاده قائلاً: "إلى الجماهير العراقية، لم أرفض تمثيل المنتخب، أنا أريد التركيز مع فريق هاماربي استعداداً للموسم القادم".



وأضاف اللاعب صاحب 23 عاماً "أشعر بالفخر عندما أرتدي قميص المنتخب العراقي، رجاءً لا تستمعوا للصحافيين الكاذبين".

وكان، باسل كوركيس، المدير الإداري لمنتخب العراق، أكد أن اللاعب رفض تمثيل المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة.



وأضاف كوركيس في بيان رسمي نشره موقع الاتحاد العراقي: "اللاعب مهند جعاز كان من ضمن قائمة المنتخب الوطني للبطولة الرباعية التي ستقام في الإمارات الشهر المقبل، ولكن بعد الاتصال باللاعب من أجل مخاطبة ناديه، وكذلك توجيه الدعوة الرسمية، صدمنا برفض اللاعب تمثيل المنتخب لأسباب لا نعلمها".

وتابع كوركيس "لم نعرف الأسباب الحقيقية التي دفعت اللاعب لاتخاذ هذا القرار، وحتى بعد الاتصال بعائلته، هي تشعر بالإحباط لهذا القرار".



وأوضح كوركيس "لقد أبلغت المدرب كاتانيتش بما حصل مع اللاعب جعاز، وأن المدرب احترم رغبة اللاعب بعدم التواجد ضمن قائمة المنتخب للفترة المقبلة".

وأشار كوركيس "أوراق اللاعب استغرقت وقتاً طويلاً من أجل إكمالها كي يصبح جاهزاً لتمثيل المنتخب العراقي، بعد رغبته في ذلك، حيث سبق له اللعب ضمن صفوف المنتخب الأولمبي العراقي، ولكن رغبته الآن تغيرت بارتداء فانيلة المنتخب الأول، وهذا أمر يعود له".

مهند جعاز يرفضُ تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة أكدَ المدير الإداري لمنتخبنا الوطني بكرة القدم، باسل...

Posted by ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم - Iraq Football Association‎ on Monday, 14 December 2020

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