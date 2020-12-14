مسرور بارزاني: سلوك العمال الكردستاني ومحاولاته استغلال التظاهرات تهديد للاستقرار الإقليمي

2020/12/14 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

ا• مسرور بارزاني: سلوك حزب العمال الكوردستاني ومحاولاته استغلال المظاهرات السلمية تهديد للاستقرار الإقليمي• مسرور بارزاني: يجب على (قسد) الخروج من هيمنة حزب العمال

اربيل ، اقليم كوردستان ، العراق (GOV.KRD)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين ١٤ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢٠، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص الأمريكي إلى سوريا جويل رايبورن.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث الوضع المعقد في سوريا، كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار محادثات السلام بين الأطراف الكوردية وبما يعزز التعددية والمشاركة ويضمن الحريات السياسية، كذلك تم التأكيد على أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً مشتركاً.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الهجوم الذي شنه حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في منطقة العمادية ليلة أمس، وأدان الهجوم بشدة.

وأكد رئيس الحكومة أن ثلاثة من أفراد الأمن والبيشمركة قد استشهدوا إلى الآن على أيدي حزب العمال الكوردستاني في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن سلوك حزب العمال الكوردستاني، بما في ذلك محاولاته لاستغلال المظاهرات السلمية في إقليم كوردستان، يهدد الاستقرار الإقليمي.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة خروج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من هيمنة حزب العمال الكوردستاني، وأن لا تسمح له باستغلال المساعدات التي تتلقاها (قسد).

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