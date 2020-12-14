وليد السهلاني: ميناء الفاو مشروع ستراتيجي ونقلة نوعية للاقتصاد العراقي

2020/12/14 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني ان ميناء الفاو مشروع ستراتيجي ونقلة نوعية للاقتصاد العراقي .وقال في تصريح متلفز:"ان الاتفاق يقضي بدخول الميناء الى العمل بعد 45 شهرا ".واضاف:"ان شركة دايو لديها تصور كامل عن العمل في الميناء ومعداتها موجودة ".وتابع:" نريد البدء ببناء الارصفة الخمسة الاولى "./انتهى2

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