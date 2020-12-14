المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة يبدأ التصويت .. وبايدن يتقدم

2020/12/14 | 22:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بدأ المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة المكون من 538 عضوا اليوم اختيار الرئيس الجديد ونائبه وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة، حيث ينبغي على المرشح الحصول على دعم 270 منهم لضمان فوزه.وبحسب شبكة الـ/CNN/ فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يتقدم على الرئيس دونالد ترامب بـ 156 صوتا مقابل 106 أصوات.وحسب الشبكة فان الولايات التي منحت اصواتها للرئيس ترامب هي : ولاية تينيسي 11 صوتا ..ولاية إنديانا 11 صوتا..ولاية مسيسيبي 6 أصوات..ولاية أوكلاهوما 7 أصوات..ولاية أركنساس 6 أصوات..ولاية ساوث كارولاينا 9 أصوات..ولاية أيوا 6 أصوات..ولاية نورث كارولاينا 15 صوتا..ولاية كنتاكي 8 أصوات..ولاية أوهايو 18 صوتا..ولاية كانساس 6 أصوات..ولاية ساوث داكوتا 3 أصوات.أما الولايات التي منحت أصواتها لبايدن فهي : ولاية نيو هامبشر 4 أصوات..ولاية إلينوي 20 صوتا..ولاية نيفادا 6 أصوات..ولاية ديلاوير 3 أصوات..ولاية جورجيا 16 صوتا..ولاية كونيتيكت 7 أصوات..ولاية نيويورك 29 صوتا..ولاية بنسلفانيا 20 صوتا..ولاية فرجينيا 13 صوتا..ولاية رود آيلاند 4 أصوات..ولاية ويسكونسن 10 أصوات ..ولاية أريزونا 11 صوتا..ولاية ماريلاند 10 أصوات./انتهى3

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