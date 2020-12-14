2020/12/14 | 22:38 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يأمر بتطهير وتعقيم البيت الأبيض بعد مغادرة ترامب مباشرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/14 | 22:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يأمر بتطهير وتعقيم البيت الأبيض بعد مغادرة ترامب مباشرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يأمر بتطهير وتعقيم البيت الأبيض بعد مغادرة ترامب مباشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).