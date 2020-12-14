الزراعة ترفع الحظر عن حركة نقل محصول الذرة الصفراء بين المحافظات

2020/12/14 | 22:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن رفع المنع عن حركة نقل محصول الذرة الصفراء بين المحافظات باستنثناء اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “تقرر رفع المنع المفروض على حركة نقل محصول الذرة الصفراء (العرانيس)”.

واضافت ان “الكميات المنتجة من المحصول تم استلامها من قبل المعامل التابعة لشركة مابين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لانتاج البذور”.



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