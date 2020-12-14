قوباد طالباني يكشف تفاصيل محادثاته في بغداد

2020/12/14 | 22:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى رئيس وفد اقليم كوردستان للحوار مع الحكومة الاتحادية قوباد طالباني، الاثنين، فشل المفاوضات او توقفها مع بغداد، مؤكدا على استعداد كوردستان لتسليم كافة الواردات النفطية وغير النفطية تنفيذا لقانون سد العجز.

وذكر طالباني في مؤتمر صحفي مقتضب تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (14 كانون الاول 2020)، ان "بعد إعلان الالتزام بقانون سد العجز ننتظر تحديد مستحقاتنا من قبل الحكومة الاتحادية والحوار حول ذلك جار".

واضاف، ان "الحوار سيستمر لحين الوصول إلى نتيجة والمفاوضات لم تفشل ولم تتوقف ونحن جاهزون لتسليم النفط والواردات غير النفطية تنفيذا لقانون سد العجز".

واوضح، اننا "لا نطالب بأكثر من حقنا ومجيئنا لبغداد يهدف لتطبيق قانون سد العجز فقط".

وتابع، ان "العراق يمر بظرف انتخابي حساس والأطراف السياسية تحت الضغط الانتخابي ونطالب الجميع بمزيد من الصبر لتجاوز ذلك".

وبين، أنهم شاهدوا وسمعوا تصريحات مختلفة من قبل شخصيات كانت قد تحدثت عن أن الحوار بين اقليم كوردستان وبغداد أخفق أو توقف، "أريد أن أطمئن المواطنين بأن الحوار مستمر وسيستمر حتى الوصول الى نتيجة".

واشار الى انهم "باقون في بغداد حتى الوصول الى نتيجة موفقة لأجل مواطني اقليم كوردستان، والوضع السياسي الحالي جعل الاوضاع أكثر سوءا"، داعيا المواطنين إلى التهدئة حتى الوصول إلى نتيجة موفقة.

ا.ح

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