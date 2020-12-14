ناشطة: مطلبنا الوحيد هو انشاء ملجأ للنسوة المعففات

2020/12/14 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يخفى علينا جميعاً من أننا أصبحنا ندرك تماما أهمية دور المرأة في ديمومة الحياة و مشاركتها الفاعلة في حياتنا وعلى مختلف المستويات ومساهماتها الكبيرة في عملية النهضة بشتى جوانبها الإجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية والابداعية التي كان للمرأة آثرها الهام ولا يمكن لأحد ان يتجاهل دورها .ولغرض معرفة دورالمرأة في كركوك أرتينا اجراء هذا اللقاء مع الكاتبة والناشطة النسوية ( سميرة كريمات ) وتحدثت الينا قائلة :

وضع المراة في كوردستان والعراق ليس افضل من وضع العراق بين الدول الاخرى ..فهي فاقدة لحقوقها والقوانين التي شرعت لضمان حقها ماعادت لها اية أهمية كونها لاتتجدد وكونها لاتخدم المرأة العصرية فالقوانين التي سنت قبل عقود من الزمن لاتخدم المراة التي تعاني من المشاكل الحالية.



قوانين المرأة بحاجه الى تجديد وتعديل دائم ضد المعوقات التي تقف بوجهها وتعمل على تصحيح مسار المرأة في المجتمع العلماني .



و مازالت مشاكل المراة تحل بالصلح العشائري التي تدور بين حلقة رجال لايعرفون ماهية حقوق المرأة ..



ومادامت يد العشيرة اعلى من يد القانون واكثر نفوذا فستبقى وضع المراة العراقية في الخانه الاخيرة، فالازمات السياسية المتعاقبة خلال الخمسين سنه الماضية انجبت لنا ملايين الأرامل والامهات الثكلى ..



بل كانت مصدر دموع ومعاناة للمرأة الصابره على تغير مستقبلها نحو الافضل.

واستمرت قائلة : فكل ما تتمناها المراة اليوم هي وضع آمن ولقمة عيش شريفة في ظل الفساد الاداري والاقتصادي المستشري في جميع مؤسسات الدولة.



ووضع كركوك اكثر تعقيدا من سائر المدن العراقية الاخرى لانها تحمل طابعا خاصا في تكوينها الاجتماعي والجغرافي وبالتالي تنعكس على واقعها الاقتصادي التي لن ولم يفهمها غير المستفيدين من ثرواتها النفطية والزراعية .



وهذا مايعطينا أشارة على ان كل شيء تسير بعكس ماتتمناها المراة الكركوكية.

وحول ما مدى تمكين المنظمات النسوية لتوحيد صفوفهن، اجابتنا الناشطة قائلة :

المنظمات النسوية حاولت مرارا ان يكن متحدات في قالب الدفاع عن المراة وتمكينها في المجتمع بكل قدراتهن ولكن طالما الذكورية تتسلط في القرار السياسي وله الامر الحاسم فتبقى المنظمات النسوية البعيدة عن التحزب خارج دائرة الاهتمام والمصالح العليا ..تماما كالذي يريد ان يرشح نفسه للانتخابات وهو مستقل سياسيا ..فالشخص المستقل لايصلح ان يكون (مدير مدرسه) فكيف له ان يكون صاحب قرار خصوصا لوكان أمراة !!، أما بخصوص دور القضاء في كركوك للدفاع عن حقوق المرأة وابعاد يد رجال حلقات الصلح العشائري في قضاياهن، قالت الناشطة ( سميرة كريمات ):

قضائيا وضع المرأة ضعيف طالما المشاكل التي تعاني منها لاتمر عبر القضاء بل تمر عبر حلقات الصلح العشائري ودهاليز الافكار الذكورية المهمشة للمرأة ..سنوات عدة في كركوك كانت مطلبنا الوحيد انشاء ملجأ للنسوة المعففات ولم نصل الى الخطوة الاولى منها وهي تخصيص قطعة أرض لانشاء المأوى لهن .



فكل المحاولات كانت تتهشم على صخرة الرفض والتاجيل ..



ففي كركوك المنظمة البارزة التي تعمل هي (منظمة الأمل العراقية ) والتي تحاول جاهدة لابراز قدرات المرأة بجانب الرجل كي تعمل المراة في سلك الشرطة المجتمعية.



وهناك محاولات على مستوى الوزارة بهذا الصدد.

وحول ماهية الدور والدعم والتنسيق للمجلس الاعلى للمرأة في اقليم كوردستان للمنظمات النسوية في كركوك قالت : بالنسبة لاقليم كوردستان والتنسيق معهم لاذلال العقبات فانني بصراحة ومنذ ثلاث سنوات ارى فتورا واضحا في التنسيق في المجال النسوي بين المركز والاقليم وتتجلى ذلك ضعف النشاطات النسوية بينهما .

و اخيرا اقول ..المراة مدرسة والاسرة هي بمثابة دولة صغيرة فأن كانت إدارة الاسرة بيد المرأة ناجحة ، فأنا على يقين بانها ستكون رئيسة لدولة ناجحة.

PUKmedia روند عبدالكريم/ اربيل

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