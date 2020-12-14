أذربيجان تعلن بدء عملية تبادل أسرى مع أرمينيا

2020/12/14 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أذربيجان، الاثنين، بدء عملية تبادل أسرى مع أرمينيا بعد أكثر من شهر على الاتفاق الذي وضع حدا لمعارك بين البلدين استمرت ستة أسابيع للسيطرة على ناغورني قره باغ.

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