لبنان تسجل 1093 إصابة و10 حالات وفاة جديدة بكورونا

2020/12/14 | 23:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 10 حالات وفاة و1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 147613.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 1210، مبينة أنه تم تسجيل 1089 حالة إصابة بين المقيمين و4 حالات بين الوافدين.

وذكرت أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 1004، من بينها 414 حالة في العناية المركزة.



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