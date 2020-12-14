2020/12/14 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، عن تجميد احد اعضاء التيار الصدري لمدة عام.وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لعدم التزامه بتوجيهات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر تقرر تجميد عمل أسامة الموسوي وغلق صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مكتب الصدر يعلن تجميد احد اتباع التيار لمدة سنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مكتب الصدر يعلن تجميد احد اتباع التيار لمدة سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).