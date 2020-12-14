لافروف ينتقد العقوبات الامريكية على تركيا .. واصفا اياها بالخطوة غير الشرعية

2020/12/14 | 23:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية، واصفا إياه بالخطوة الجديدة غير الشرعية من قبل واشنطن.وقال لافروف، في تعليقه على فرض الولايات المتحدة عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، على خلفية اقتناء أنقرة المنظومات الروسية إس-400: ان هذا الامر دليل جديد على الموقف المتكبر إزاء القانون الدولي، والإجراءات غير الشرعية والأحادية التي تستخدمها الولايات المتحدة ومنذ وقت طويل، على اليسار وعلى اليمين.واضاف : أظن أن ذلك لا يزيد من مرجعية الولايات المتحدة على الساحة الدولية كمسؤول في تقاسم العمل الدولي المشترك، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت اليوم الاثنين، عقوبات على تركيا شملت إدارة الصناعات الدفاعية ورئيسها وثلاثة موظفين لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400./انتهى3

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