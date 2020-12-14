المكتب الخاص : السيد الصدر يجمد عمل اسامة الموسوي

2020/12/14 | 23:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجميد عمل اسامة الموسوي لعدم التزامه بتوجيهات الصدر.وقال المكتب في بيان رسمي، انه نظرا لعدم التزام أسامة الموسوي بتوجيهات السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد عمله وغلق صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي./انتهى.

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