2020/12/14 | 23:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" إن المملكة المتحدة مهددة بخفض التصنيف الائتماني حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ستاندرد.آند.بورز": بريطانيا مهددة بخفض التصنيف الائتماني حال البريكست الصعب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ستاندرد.آند.بورز": بريطانيا مهددة بخفض التصنيف الائتماني حال البريكست الصعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).