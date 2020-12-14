وفاة خامس نائب عراقي

2020/12/14 | 23:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفي النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، {آرام بالاتي} أثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

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