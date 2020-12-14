بالوثيقة.. مكتب السيد الصدر يجمد عمل أحد أعضاء التيار وغلق صفحاته بمواقع التواصل

2020/12/14 | 23:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر مكتب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر تجميد عمل أحد أعضاء التيار.

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