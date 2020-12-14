'غزارة في 7 محافظات'.. تفاصيل الحالة المطرية التي يشهدها العراق

2020/12/14 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الاثنين، إلى هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد، اعتبارا من فجر يوم غد الثلاثاء.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (14 كانون الأول 2020): "الوضع الجوي حاليا، المنخفض الجوي العميق (نقصد بالعميق يعني موجود في كافة الطبقات الجوية) حاليا متمركز فوق جزيرة كريت جنوب اليونان بقيم 1000 مليبار وجبهة فعالة تؤثر حاليا على سواحل تركيا الجنوبية وجزيرة قبرص وتسبب هطول امطار غزيرة نتج عنه فيضانات وسيول جارفة (صورة القمر 2)".

وأضاف، انه "ومن المتوقع ان تتحرك جبهة المنخفض الباردة نحو سواحل بلاد الشام وشمال مصر هذه الليلة ويستقر مركز المنخفض هناك لغاية صباح يوم الاربعاء تقريبا مسببا غزارة بالامطار خصوصا على سوريا ولبنان وفلسطين وامطار معتدلة على مناطق الاردن وشمال مصر. يندفع بعدها نحو اجوائنا".

وتابع، ان "توقعات طقس العراق الليلة، يستمر تأثرنا بامتداد جبهة المنخفض الدافئة (خارطة 1 التي تمثل وضع المنخفض الليلة)".

وأوضح عطية، ان "توقعات الليلة تشير الى اجواء غائمة جزئيا تتحول الى غائمة تدريجيا فجر الثلاثاء في مدن شمال البلاد (نينوى ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية ) اضافة لمدن وسط البلاد صلاح الدين وبغداد، كذلك الحال في الانبار غرب البلاد، وفرص لهطول امطار خفيفة فجر يوم غد في غرب الانبار".

وبين، ان "توقعات الامطار نهار وليل الثلاثاء، يستمر تأثير القطاع الدافئ للمنخفض، وتزداد فرص الامطار في اغلب مدن البلاد عدا (البصرة وميسان وبادية السماوة - لانتوقع هطول امطار فيها نهار يوم الثلاثاء بسبب استمرار تأثرها بمرتفع في الطبقات العليا - خارطة 3).



وربما مدينتي ذي قار والسماوة تشملها امطار خفيفة ايضا، وفرص المدن اعلاه تكون افضل خلال ليل الثلاثاء وفجر الاربعاء رغم ان الهطول المتوقع عليها يكون خفيفا ايضا ولايستمر لفترة طويلة".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى انه "غزارة متوقعة (خلال 36 ساعة قادمة) في مدن (السليمانية واربيل ودهوك وشمال نينوى وكركوك وشمال ديالى ومناطق من صلاح الدين). لذلك يجب الابتعاد عن الاراضي المنخفضة والسهول والمنحدرات.



(الخارطة 4 تمثل توقعات لمناطق الهطول لـ36 ساعة قادمة)".

ولفت إلى ان "الرياح هذه الليلة مابين جنوبية شرقية الى ساكنة، نشاط متوقع الليلة في الانبار مصحوبا بهبات نشطة تصل سرعتها الى 80 كم بالساعة (تهدأ صباحا).



يمتد هذا النشاط تدريجيا فجر وصباح الثلاثاء ليشمل مدن نينوى وبغداد وصلاح الدين والنجف وبابل والديوانية وبادية النجف وبادية السماوة ثم واسط وديالى والسماوة".

وزاد، ان "الرياح تهدأ مساء في كافة المدن ولكنها تستمر في مدن الفرات الاوسط وواسط، اضافة الى بداية نشاطها في البصرة وميسان مساء الثلاثاء (لذلك الحذر عند السفر برا وبحرا ليل الثلاثاء)".

A.A

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