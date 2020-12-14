تعرف على 6 أطعمة غنية بـ”فيتامين سي” لعظام ومفاصل أقوى في فصل الشتاء

2020/12/14 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات احتل ”فيتامين سي“ عناوين الصحف منذ فترة طويلة، إذ إن الفيتامين القابل للذوبان في الماء يعمل كمضاد للأكسدة، وهو مسؤول عن طرد السموم وتقوية المناعة ومنع أضرار الجذور الحرة في الأجسام، كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الوزن، وغيرها من العوامل المذهلة تجعل ”فيتامين سي“ عنصرًا غذائيًا مهمًا للحياة الصحية …

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