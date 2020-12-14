وزير الثقافة يبحث مع السفير اللبناني توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين

2020/12/14 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، الإثنين، مع سفير جمهورية لبنان في بغداد علي أديب الحبحاب تعميق العلاقات العراقية اللبنانية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن” اللقاء ناقش سبل توقيع مذكرتي تفاهم بين العراق ولبنان الأولى تشمل الجانب الثقافي والفني وحماية التراث والآثار، والثانية متعلقة في مجال …

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