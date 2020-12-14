نقابة الصيادلة في كربلاء: ارتفاع أسعار الأدوية بسبب صعود الدولار مقابل الدينار

2020/12/14 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء ارجع فرع نقابة الصيادلة في محافظة كربلاء، الاثنين، ارتفاع اسعار الادوية في المحافظة الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. وقال رئيس فرع النقابة في كربلاء، علي غني المعمار، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “اود ان ابين لكم ماقد ستتفاجؤون به من ارتفاع سعر الادوية في عموم البلد …

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