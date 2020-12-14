الذكرى العاشرة لثورة 17 ديسمبر/ 14جانفي.ماذا تبقى من الثورة التّونسيّة ؟ - الطايع الهراغي

2020/12/14 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي الذّكرى العاشرة لثورة 17ديسمبر// 14جانفي ماذا تبقّى من الثّورة التّونسيّة ؟؟ لو كان لي حاضر / لامتلكت مفاتيح أمسي ولو كان أمسي معي / لامتلكت غدي كلّه-- محمود درويش / لماذا تركت الحصان وحيدا؟ الكتابة عن ا ......





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