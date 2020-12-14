شرطة كربلاء تدحض رواية جريمة قتل سيدة لزوجها بسبب ’ملح الطعام’

2020/12/14 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، توضيحاً بعد انتشار خبرٍ مفاده اعتقال امرأة في المحافظة قتلت زوجها طعنا بالسكاكين بعد مشادة حدثت بينهما حول "نقص الملح في الطعام".

وقالت شرطة كربلاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الاول 2020)، "نحن نعيش في عصر التطور التكنولوجي، وظهور كم هائل من الصفحات والمواقع الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تبرز بشكل كبير وسريع الشائعات والأخبار الكاذبة بشكل مستمر"، مبينة أنه "قد انتشر اليوم واحد من هذه الأخبار الكاذبة على موقع فيسبوك بعنوان (شرطة كربلاء تعتقل امرأة قتلت زوجها طعنا بالسكاكين بعد مشادة حدثت بينهما امام الضيوف بسبب نقص الملح في الطعام)".

وأوضحت، "أن بعض المواقع الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي تسعى لزيادة عدد متابعيها من خلال بث الأخبار الكاذبة والشائعات من أجل الحصول على أكبر قدر من التفاعلات مع المنشور"، مؤكدة أن "قيادة شرطة كربلاء لم تسجل هكذا حادث مطلقاً وهذا خبر كاذب وغير دقيق".

فيما دعت الجميع الى "عدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي تحاول إثارة الفوضى والنيل من جهود القوات الأمنية والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار وليس الصفحات الوهمية".

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