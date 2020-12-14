2020/12/14 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن.وقال الدكتور مهيدات في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية/بترا/، أن المؤسسة قامت بجميع مراحل إعطاء الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه، مشيرا إلى أنه يجري الآن أيضاً دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغذاء والدواء الأردنية تعطي لقاح فايزر إجازة الاستعمال الطارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغذاء والدواء الأردنية تعطي لقاح فايزر إجازة الاستعمال الطارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).