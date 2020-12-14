أوبك تخفض مجددا توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام المقبل

2020/12/14 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين، إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في 2021 بخطى أبطأ مما كان يعتقد في السابق.وأضافت أوبك في تقريرها الشهري، أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يوميا العام المقبل إلى 95.89 مليون برميل يوميا.وتوقعات النمو هذه أقل بمقدار 350 ألف برميل يوميا مما كان متوقعا قبل شهر.وفي الأشهر القليلة الماضية، خفضت أوبك بشكل مطرد توقعاتها لنمو الطلب للعام 2021.ودفع احتمال التعافي الأبطأ للطلب بالفعل "أوبك" وحلفاءها، وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك+"، إلى إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة في 2021، ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لـ"أوبك+" يوم الأربعاء لمراجعة السوق.وتجاوز النفط 50 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس، مدعوما بآمال بأن طرح لقاحات "كوفيد-19" سيؤدي إلى زيادة في الطلب، على الرغم من استمرار إجراءات العزل العام في دول أوروبية رئيسية./انتهى3

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