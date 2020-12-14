النائب بالاتي يدخل في غيبوبة ونقله للعناية المركزة

2020/12/14 | 23:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دخل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، آرام بالاتي، في حالة غيبوبة.

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