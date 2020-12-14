2020/12/14 | 23:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اظهرت وثيقة امنية نية مجاميع خارجة عن القانون استهداف مطار بغداد الدولي عبر بصواريخ كاتيوشا عبر عجلتين احدهما صفراء اللون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. كشف مخطط خطير لاستهداف مطار بغداد بهذه الطريقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. كشف مخطط خطير لاستهداف مطار بغداد بهذه الطريقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).