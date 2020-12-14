انتشار امني في منطقة الكرادة وسط بغداد

2020/12/14 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن انتشارا امنيا تشهده منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "منطقة الكرادة وسط بغداد تشهد انتشار امني كثيف مع تشديد الاجراءات بالقرب من اماكن بيع المشروبات الكحولية".

واضاف ان "ذلك جاء تحسبا من وقوع اي طارئ يستهدف المواقع اعلاه".

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