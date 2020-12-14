2020/12/14 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

1605 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

توفي شخص واصيب اخر في حادث اصطدام بين دراجة نارية واخرى هوائية، الاثنين، بقضاء كلار في محافظة السليمانية.

وذكر مصدر في مديرية مرور كرميان، اليوم (14 كانون الاول 2020)، ان "اصطدام دراجة نارية بأخرى هوائية في منطقة شورش بقضاء كلار، الليلة، اسفر عن وفاة سائق الدراجة النارية واصابة سائق الدراجة الهوائية بجروح".

واضاف، انه " تم نقل سائق الدراجة الهوائية الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

جدير بالذكر ان اقليم كوردستان يشهد تصاعدا كبيرا في الحوادث المرورية بسبب سوء الطرقات ووالسرعة المفرطة وعدم الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. وفاة شخص في حادث مروري نادر الحدوث (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. وفاة شخص في حادث مروري نادر الحدوث (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).