واشنطن تدين الهجوم على سفينة في ميناء جدة السعودي

2020/12/15 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة على تعرض ناقلة نفط للتفجير قرب الشواطئ السعودية، وقال إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجمات على المدن السعودية والبنى التحتية الأساسية والشحن العالمي".

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