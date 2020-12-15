سائرون في المقدمة.. ما سر الهجوم السياسي ’الكاسح’ ضد عرض الصين لميناء الفاو؟

2020/12/15 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تواصل شخصيات سياسية من عدة كتل الحملة ضد العرض الصيني لانشاء ميناء الفاو وذلك بعد ساعات على اعلان وزارة النقل استبعاد الشركة الصينية لانشاء المشروع والتوجه للتوقيع مع الشركة الكورية.

ووفقاً للمعلومات فإن شركة صينية تدعى (CMEC) قدمت عرضاً للعراق ورد عبر سفارة بكين في بغداد الى الحكومة العراقية اقترحت فيه الشركة انشاء مشروع ميناء الفاو الكبير كمرحلة اولى، يتبعه انشاء طريق استراتيجي يربط بحر العراق بأوربا عبر تركيا، وتفيد المعلومات ايضاً ان العرض الصيني يأتي وفق طريقة الدفع بالآجل، حيث تتولى الشركة اجراء تفاهمات مع القوى الصينية، تحصل بموجبها الشركة على الاموال اللازمة لتنفيذ المشروع، لتقوم الحكومة العراقية بالتفاهم مع نظيرتها الصينية، على السداد بعد منح العراق فترة سماح تصل الى 5 سنوات.

الا إن هذا العرض لم يجد اصداءً لدى البرلمان، حيث اعلنت وزارة النقل، صباح الاثنين، (14 كانون الاول 2020), ان "الوزارة حصلت على دعم من أعضاء مجلس النواب بشأن العرض المقدم من شركة دايو الكورية لمشروع ميناء الفاو الكبير، وأن الشركة الصينية تعمل في مجال النقل الكهربائي وغير مختصة ببناء الموانئ"، وهي الاتهامات التي عاد مناصرو الشركة الكورية لتكرارها على الشاشات، طيلة اليوم.

وصباح اليوم، بثت وزارة النقل مشاهد تظهر لقاءً يجمع عدداً من النواب بوزير النقل ناصر الشبلي، انتهى بالاعلان عن انهاء ملف العرض الصيني.

وفي الفيديو، يظهر "ثلاث نواب من تحالف سائرون التابع الى التيار الصدري، وهما (وليد السهلاني، علاء الربيعي، مضر خزعل)، الى جانب (حسن شويرد) من ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، و (عالية نصيف، عمار الشبلي) عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، و (يوسف الكلابي)، عن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، و (سهام الموسوي) عن كتلة بدر بزعامة هادي العامري، و (فرحان الفرطوسي) مدير الشركة العامة لموانئ العراق".

وفي حوار موسع حول القضية، اجراه الزميل "كريم حمادي" لبرنامج "العاشرة" وتابعه "ناس" (14 كانون الاول 2020)، ذكر النائب وليد السهلاني ان "الاتفاق مع الشركة الكورية يقضي بدخول الميناء الى العمل بعد 45 شهراً، كمرحلة اولى بعد انجاز 5 ارصفة دفعة واحدة"، موضحاً انه "حسب الرأي الفني للوزارة فأنه يجب ان تحال المشاريع الخمس الى شركة واحد ولاتجزأ".

واضاف السهلاني ان "وزارة النقل تعاملت مع العرض الصيني بمنتهى الشفافية واعطته مساحة واسعة وكبيرة"، موضحاً ان "شركة الموانئ مع الاستشاري الايطالي من حددت الجهة الافضل لانجاز الميناء".

واكد السهلاني "طلبنا من الجانب الصيني تزويدنا وثائق رسمية تثبت انها شركة حكومية"، لافتاً الى ان "الشركة ذكرت انها غير معنية بالقرض الصيني الحكومي".

واشار الى انه "ما يتعلق باعطاء مشروع الفاو للاستمثار هذا مشكلة كبيرة، حيث اعطي المشروع للشركة الكورية كمقاولة، اما ارباح القرض الصيني ستتجاوز 3 مليار دولار"، موضحاً انه "حسب كتاب ارسل من الاستشاري الايطالي فأنه اذا تم احالة المشروع الى الشركة الصينية نحتاج الى سنتين للبدء بالعمل على الاقل".

وبين ان "اكثر من 100 مهندس مختص في الشركة الكورية يدرس مقترحات الاستشاري الايطالي"، لافتاُ الى انه "لدينا 85 رصيف متبقي في مشروع ميناء الفاو، على الشركات الصينية تقديم عروضها على باقي الارصفة".

من جهتها، ذكرت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، في ذات البرنامج، ان "شركة (CMEC) الصينية تم ذكرها على انها من الشركات الفاسدة في تقرير لجنة الكهرباء"، موضحة انه "عند تتبعها تبين انها شركة محولات كهربائية، فكيف يتم التعاقد معها لانجاز مشروع بحجم الميناء الفاو الكبير؟!".

واوضحت نصيف ان "الشركة الصينية قدمت عرضها، عام 2019 ، كما ان قيمة عقدها 4 مليار ونص، بينما 2 مليار و625 هو عرض شركة دايو الكورية، و هذا ماجعلنا نغير وجهة نظرنا حول العرض الصيني".

واكدت ان "الاتفاقية الصينية- العراقية، كانت اموال مودعة في الصندوق الصيني والعراق سحب تلك الاموال، كما ان الفائدة على القرض الصيني تبلغ من 3% الى 5% والشركة قالت انها لاتجلبت الاموال بل ان الحكومة العراقية تتفاوض مع الحكومة الصينية لجلب القرض".

واكدت نصيف ان "2 مليار و700 الامتيازات التي وضعتها الشركة الصينية ويروج على انها مجانية مما زاد قيمة العرض،".

في ذات السياق، طالب وزير النقل الاسبق سلام المالكي، الى اعطاء مزيد من الوقت لدراسة العرض الصيني.

وقال المالكي، في ذات البرنامج، ان "كلاسيكو بين الصين وكوريا الجنوبية بخصوص مشروع ميناء الفاو الكبير، وان الفرق بين الشركة الصينية والكورية 425 مليون دولار، حيث ان العرض الصيني يجب اعطاءه وقت ومساحة للدراسة".

واضاف ان "الشركة الصينية مختصة بالمعدات الكهربائية ولديها تحالف مع شركات متخصصة، كما انها مستعدة للعمل بالأجل عكس الكورية تتطلب دفع اموال لكي يستمر العمل"، مشدداً بالقول: "لا اشجع الشركة الصينية بل اطلب اعطاء مزيد من الوقت للشركة الصينية، حيث ان الشركة الصينية مملوكة للحكومة الصينية ومنفذة 7 مشاريع للموانئ في العتام ضمن اتحاد مع شركات".

وبين المالكي ان "هناك حرب على ميناء الفاو اذا ماتم انجازه، سيكون حركة تجارية عالمية كبيرة، و الكثير من الدول ستضرر من تفعيل الميناء العراقي"، مؤكداً ان "المشروع سيغير من الوضع الاقتصادي المحلي وخطوط النقل بالمنطقة".

واتهم المالكي "الشركة الكورية بالضلوع في قضايا فساد واعطاء رشى لعصابات ابتزتها ودفعت فصول ولديها خبرة بالنزاعات العشائرية، كما انها دفعت لمافيات وعصابات في البصرة".

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