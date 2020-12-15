الزراعة تعلن رفع المنع عن حركة نقل محصول الذرة الصفراء (العرانيس) بين كافة المحافظات عدا اقليم كردستان

2020/12/15 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الزراعة رفع المنع المفروض على حركة نقل محصول الذرة الصفراء (العرانيس)، وبدء استلام الكميات المنتجة منه من قبل المعامل التابعة لشركة مابين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لانتاج البذور.واوضحت الوزراة في بيان اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه أن ,الحاجة قد برزت إلى نقل كميات منهذا المحصول من محافظة إلى أخرى وحسب الطاقات الخزنية المتوفرة في المعامل "./انتهى2

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