درجال يبحث مع رئيس المجلس الأولمبي الاسيوي وممثلي عدد من الدول شؤون الشباب￼￼ والرياضة في القارة

2020/12/15 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع كل من رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد ورئيس اللجنة الاولمبية العمانية خالد بن حمد البوسعيدي ورؤساء اللجان الاولمبية في قطر وايران فضلاً عن رئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر .وقدم درجال / حسب بيان للوزارة / شرحا وافيا عن أهم التطورات الإيجابية على الساحة الرياضية العراقية والانفتاح في عالم الإستثمار الرياضي.كما بحث سبل التعاون المشترك مع هذه الدول في المجالين الشبابي والرياضي .كما التقى الوزير درجال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، في ركن ملف الرياض 2030 في إطار تقدم السعودية بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية نهاية العقد الجاري.واستعرض الوزير درجال جانباً من التغيير الذي يشهده العراق في ميدان البنى التحتية الحديثة الجاهزة لإستضافة البطولات الكبيرة وما سيشهده من إضافات مهمة خلال العام الحالي، والتطور الكبير في التعاون الرياضي والشبابي بين العراق والمملكة وامكانية إقامة ملتقيات شبابية رياضية مشتركة بين البلدين .فيما قدم الأمير عبد العزيز بن تركي شرحًا عن الملف، المرشح لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية، والتفاصيل المرتبطة به ، والخطط المرسومة للهدف المنشود.ويعقد يوم غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء الإجتماع التاسع والثلاثين للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، فضلاً عن مؤتمرين صحفيين أولهما المؤتمر الصحفي الذي سيعقد للدولة التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030، والثاني للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي سيعقد عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للإعلان عن القرارات التي خرج بها الاجتماع./انتهى3

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