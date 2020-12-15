2020/12/15 | 00:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل مباراة المنتخب الوطني مع (هونغ كونغ) من العراق الى خارج البلاد.

وبطلب هونغ كونغ من قطر أو سنغافورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هونغ كونغ تطلب نقل مباراتها مع العراق الى دولة خليجية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هونغ كونغ تطلب نقل مباراتها مع العراق الى دولة خليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).