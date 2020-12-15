محلل سياسي: اياد خفية تتلاعب بصرف الدولار لخلق بلبلة في البلد

2020/12/15 | 00:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رجح المحلل السياسي، ابو ميثاق المساري، وجود ايادٍ خفية تتلاعب بصرف الدولار الغرض منها خلق بلبلة في البلد.

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