الاحزاب الكوردستانية تطالب بإدارة وقوات مشتركة في كركوك

2020/12/15 | 00:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت الاحزاب الكوردستانية في اجتماع بكركوك، الاثنين، لتشكيل ادارة وقوات امنية مشتركة من جميع مكونات المدينة تتبع وزارة الداخلية من اجل سد الفراغ الامني.

وذكر بيان صادر عن اجتماع الاحزاب الكوردستانية في كركوك، اليوم (14 كانون الاول 2020) انها تطالب بما يأتي:

1- تشكيل قوة امنية مشتركة من كافة مكونات كركوك تتبع وزارة الداخلية من اجل سد الفراغ الامني.

2- تشكيل ادارة مشتركة في محافظة كركوك تراعى فيها التوازن، وانهاء شغل المناصب بالوكالة.

3- قررت الاحزاب الكوردستانية في كركوك تشكيل لجنة مشتركة من اجل متابعة مشاكل المحافظة وبالاخص ملف الاراضي الزراعية.

ا.ح

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