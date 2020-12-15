الدينار السياسي.. الى متى الصمود؟

2020/12/15 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تصريح واحد أو تلميح سريع أو اشارة عابرة ، بشأن موقف سياسي أوروبي أو دولي أو كما يحصل حول عملية بريكست والخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي يدفع بالعملات القوية الى التذبذب والهبوط الفجائي، فكيف الحال بالدينار العراقي الذي تجري قربه كل هذه التداعيات الاقتصادية الهائلة والمدوية، بما فيها إعلان الدولة صراحةً عجزها […]

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