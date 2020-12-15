السعودية:قارب حوثي مفخخ يهاجم ناقلة نفط قبالة جدة

2020/12/15 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد،‭ ‬تعرضت‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬الإثنين‭ ‬لهجوم‭ ‬‮«‬بقارب‭ ‬مفخخ‮»‬‭ ‬قبالة‭ ‬ميناء‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬وصفته‭ ‬الرياض‭ ‬ب‮»‬‭ ‬الإرهابي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كثّف‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬هجماتهم‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭ ‬المجاور‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬خصمها‭ ‬اللدود‭ ‬إيران‭.‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬حافنيا‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ […]

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