أول عقوبات أمريكية على تركيا بسبب الصواريخ الروسية

2020/12/15 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬الزمان‭ ‬ نددت‭ ‬تركيا‭ ‬الاثنين‭ ‬بالعقوبات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المنصفة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الادارة‭ ‬الحكومية‭ ‬التركية‭ ‬لشراء‭ ‬الاسلحة‭ ‬لحيازة‭ ‬انقرة‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسية‭ ‬اس‭-‬400‭.‬ وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاو،روبي‭ ‬قد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬شخصيات‭ ‬وجهات‭ ‬تركية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ .‬ويتوقع‭ ‬المراقبون‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬للعقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬اثر‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بمعنى‭ […]

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