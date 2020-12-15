2020/12/15 | 00:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" أكثر من 180 نقطة، مع تشديد إجراءات الإغلاق.

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