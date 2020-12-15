تونس: في ذكرى انتفاضة 17 ديسمبر2010 - منير الضاوي

2020/12/15 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_الضاوي تونس: في ذكرى انتفاضة 17 ديسمبر 2010.مقدمةمرّت عشر سنوات على انتفاضة 17 ديسمبر 2010 ولم يجن الشعب أيّ شيء من كل الوعود التي أطلقتها الرجعية بشقيها والأطراف الانتهازية التي ساهمت في تبييض منظومة الفساد بل تضاعفت وتعددت مشاكله الاقتصادية والاجتماعية أكثر من ذي قبل( تفاقم مشكل البطالة - ارتفاع جنوني للأسعار – تجميد الأجور والخصم منها- ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ...)و استغلت الرجعية بدعم من ......





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