كورونا كمنعطف للتفكير الفلسفي - محمد بقوح

2020/12/15 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بقوح 1 - لماذا الجمع هنا بين كورونا و المنعطف باعتبار هذا الأخير تحول نوعي ..؟إن ما يفسر الجمع بين "كورونا" كوباء عالمي ، ومسألة "المنعطف" كمحطة تاريخية في حياة البشرية ، هو وجود بعض الاختلافات المميزة لكل طرف من جهة ، وثمة تقاطعات مشتركة بين الجانبين من جهة أخرى.1- 1 الاختلافات من الملاحظ أن فيروس كورونا كوفيد 19 كما يسمى علميا ، من إنتاج الطبيعة التي يعيش فيها الإنسان ، إذا جاز لنا أ ......





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