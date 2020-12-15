انفجار ناسفة على محل لبيع الكحول جنوبي بغداد

2020/12/15 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

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انفجرت عبوة ناسفة، مساء الاثنين، مستهدفة محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت في شارع 60 ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العبوة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية كان قد استهدف بذات الطريقة سابقا".

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