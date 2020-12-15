بايدن يدعو الأميركيين لطي صفحة الانتخابات وتوحيد صفوفهم

2020/12/15 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدعو الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مساء الاثنين، مواطنيه إلى "طيّ صفحة" الانتخابات وتوحيد صفوفهم، وذلك في خطاب سيلقيه بعد أن يدلي أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم لتأكيد فوزه رسمياً على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته.

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