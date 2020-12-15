انفجار يستهدف محال لبيع المشروبات الكحولية في بغداد

2020/12/15 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بحدوث انفجار استهدف محال لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الدورة ببغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا على محال لبيع المشروبات الكحولية في شارع 60 بمنطقة الدورة بالعاصمة بغداد".واضاف أن "الانفجار اسفر عن حدوث اضرار مادية فقط".

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