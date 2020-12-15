بريطانيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/15 | 01:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اعلنت هيأة الصحة البريطانية، تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وذكرت الهيأة : انه تم تسجيل 20.263 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات الى 1.869.666 .

واحصت الهيأة 232 حالة وفاة ليصبح مجموع الوفيات 64.402، كما كشفت الجهات المختصة عن وجود 1.275 حالة في العناية المركزة.

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