2020/12/15 | 01:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستفرض إغلاقا عاما لخمسة أيام بدءا من 31 ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن عدد الوفيات اليومية بسبب كورونا سجل رقما قياسيا بلغ 229.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. إغلاق عام لخمسة أيام بعد وفيات قياسية بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. إغلاق عام لخمسة أيام بعد وفيات قياسية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).