انفجار عبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية في الدورة

2020/12/15 | 01:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انفجرت عبوة ناسفة، على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

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